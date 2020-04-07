У Словаччині до 23 років ув'язнення засудили колишнього військового Мирослава Марчека, який убив журналіста Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову.

Однак прокуратура оскаржуватиме вирок. Сторона звинувачення вимагала 25 років в'язниці і вважає рішення суду м'яким, передає DW.

"Це було холоднокровне і жорстоке вбивство. У жертв не було ні найменшого шансу врятуватися", – зазначив суддя під час оголошення вироку.

Мирослав Марчек

При винесенні рішення суд взяв до уваги, що колишній військовий зізнався у вбивстві і співпрацював зі слідством.

Нагадаємо, що Мирослав Марчек зізнався у подвійному вбивстві під час судового засідання 13 січня 2020 року.

Вбивство Куцяка та Кушнірової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В кінці лютого 2018 року в будинку біля Братислави знайшли застреленими Куцяка і Кушнірову.

На момент вбивства журналіст проводив розслідування про те, що італійська мафіозна організація переказувала гроші у Словаччину, інвестувала в нерухомість і різні підприємства.

Вбивство шокувало громадськість, в країні відбулися масові протести, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Калиняк і глава поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку.

Прокуратура Словаччини назвала можливого замовника вбивства. Так, лунало ім'я Олени Ж., яка була перекладачем Маріана Кочнера.

У Словаччині бізнесменові і мультимільйонеру Маріану Кочнеру висунуто звинувачення у вбивстві Куцяка та його нареченої.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!