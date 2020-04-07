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7 квітня • оновлено в 10:22
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У Словаччині 23 роки в'язниці отримав вбивця журналіста Яна Куцяка

2.1т
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У Словаччині до 23 років ув'язнення засудили колишнього військового Мирослава Марчека, який убив журналіста Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову.

Однак прокуратура оскаржуватиме вирок. Сторона звинувачення вимагала 25 років в'язниці і вважає рішення суду м'яким, передає DW.

"Це було холоднокровне і жорстоке вбивство. У жертв не було ні найменшого шансу врятуватися", – зазначив суддя під час оголошення вироку.

Мирослав Марчек

Мирослав Марчек

При винесенні рішення суд взяв до уваги, що колишній військовий зізнався у вбивстві і співпрацював зі слідством.

Нагадаємо, що Мирослав Марчек зізнався у подвійному вбивстві під час судового засідання 13 січня 2020 року.

Вбивство Куцяка та Кушнірової

Вбивство Куцяка та Кушнірової

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Яна Курцака
Місце
Словаччина
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