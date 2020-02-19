У скандальному Boeing 737 Max знайшли нову проблему

У кількох літаках компанії Boeing 737 Max, які зберігалися на складі і очікували відправлення замовникам, виявили сторонні предмети в паливних баках.

Як розповів представник компанії, дивну знахідку вдалося виявити під час техобслуговування літака, повідомляє BBC.

"Проводячи технічне обслуговування літаків 737 Maх, ми виявили залишки стороннього предмета. Дана знахідка привела до внутрішнього розслідування і термінових дій в нашому виробничому процесі", – повідомив він.

Boeing 737 Max

Видання уточнює, що сторонній об'єкт, який не є частиною літака, може привести до можливого збитку повітряному судну в майбутньому.

Відзначається, що після виявлення чергової нестачі в моделі 737 Max, Федеральне авіаційне управління США повідомило про посилення контролю за компанією. В управлінні пообіцяли приймати подальші заходи, спираючись на результати цієї перевірки.

У свою чергу в Boeing заявили, що дана проблема не призведе до затримок з введенням в експлуатацію даної моделі, яка може відбутися вже в першому півріччі цього року.

Відзначимо, що раніше в компанії Boeing виявили нову проблему, пов'язану з програмним забезпеченням літаків 737 Max. Вона полягала в тому, що індикаторна лампа, призначена для попередження про несправності системи, яка допомагає піднімати і опускати ніс літака, включалася, коли цього не передбачалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці 10 березня. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійця, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це не перше крах даної моделі лайнера. Так, вранці 29 жовтня індонезійська пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 впав у море в районі західного узбережжя острова Ява. На борту знаходилися 188 осіб, включаючи екіпаж, всі вони загинули.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!