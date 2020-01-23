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24 січня • оновлено в 00:26
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У Сирії зчепилися вояки Путіна й американці: Держдеп розповів про перехоплення російського генерал-майора

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У Сирії відбуваються "незначні сутички" між російськими та американськими військовими.

Про це в четвер, 23 січня, на брифінгу заявив спецпредставник США із САР Джеймс Джеффрі, передає МК. Так він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що американські військові заблокували російський конвой біля нафтовидобувного об'єкта.

При цьому, за словами Джеффрі, нічого загрозливого поки не сталося. "Там багато патрулів із різних сторін. Трапляються незначні сутички. Нічого серйозного, нічого загрозливого. Питання було вирішено військовими каналами", – пояснив він.

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Також військовий повідомив, що раніше американці здійснили операцію "перехоплення" російського генерал-майора, який прямував у Манбідж, пише "Інтерфакс".

"Були проблеми з деконфліктацією на землі в районі Манбіджа, починаючи приблизно з позначки 14 місяців тому, коли росіяни висунулися на південний схід цього периметра.

В одному місці ми перехопили російського генерал-майора, який їхав у бік Манбіджа, але все це врегулювали через канали комунікації між військовими [двох країн]", – сказав він. Джеффрі не уточнив ім'я російського генерал-майора.

Він нагадав, що канали деконфліктації між США і РФ діють кілька років, особливо для вирішення проблем із повітряними операціями двох країн.

Так, вказав Джеффрі, російські ВКС не літають над північно-східними районами Сирії, де перебувають військові США.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські військові похвалилися, що за два дні нібито ліквідували майже 50 терористів у Сирії після того, як бойовики з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" спробували прорвати позиції Збройних сил Сирії.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
Новини Росії
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
После рубки вагнеровцев рфские вояки при виде амкрикосов сразу снимают штаны и голову в песок. Лучше так чем сразуврай. "незначительные стычки" на самом деле значительные случки)))
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Junio Van
Junio Van
ПНХ ПТН, на 1плюс1 сказали..? )))))
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Mega Death
Mega Death
ПНХ ПТН, Вспомним Дебальцево))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот чёрт! Снова вислоухие победили...
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
100% генерала янки завербовали и теперь он генерал- стукачок.
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