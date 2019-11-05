У Сирії курдське населення збунтувалося проти російсько-турецького патруля, закидавши броньовики військових камінням.

Інцидент трапився біля міста Айн аль-Араб (Кобань) у північній частині країни. Про це повідомляє у вівторок, 5 листопада, "Инфотека 24" (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Відзначається, що рух колони було тимчасово зупинено. Більш того, кілька протестувальників навіть змогли піднятися на російський броньовик "Тигр", скандуючи "Ердоган – терорист".

Військових Путіна закидали камінням у Сирії

Також дісталося і путінським військовим. Один із курдів накинувся на них із звинуваченнями. "Наші діти вмирають. Ти їх пособник. Ти вбивця, як і вони. Ви, фашисти, як вони!" – закричав він.

Патруль ВС Росії і Туреччини закидали камінням в районі н.п. Айн-ель-Араб (Кобань) на півночі Сирії. Протестувальникам вдалося заблокувати рух колони, коли кілька людей залізли на бронемашину "Тигр", вони pic.twitter.com/7XGE4uJ6Ii - розпад і неповагу (@ VictorKvert2008) November 5, 2019

"Врятований Путіним" курд путінському військовому поліцая: - Ти вбивця і фашист! https://t.co/7caTr8Ojq7 - амідюпёпль (@KaspHaus) November 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії колона американських військових потрапила під обстріл, проте обійшлося без жертв.

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