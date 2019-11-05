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5 листопада • оновлено в 22:11
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"Вбивці і фаш*сти!" Військових Путіна закидали камінням у Сирії. Відео

2.1т Читати матеріал російською

У Сирії курдське населення збунтувалося проти російсько-турецького патруля, закидавши броньовики військових камінням.

Інцидент трапився біля міста Айн аль-Араб (Кобань) у північній частині країни. Про це повідомляє у вівторок, 5 листопада, "Инфотека 24" (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Відзначається, що рух колони було тимчасово зупинено. Більш того, кілька протестувальників навіть змогли піднятися на російський броньовик "Тигр", скандуючи "Ердоган – терорист".

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Військових Путіна закидали камінням у Сирії

Військових Путіна закидали камінням у Сирії

Також дісталося і путінським військовим. Один із курдів накинувся на них із звинуваченнями. "Наші діти вмирають. Ти їх пособник. Ти вбивця, як і вони. Ви, фашисти, як вони!" – закричав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії колона американських військових потрапила під обстріл, проте обійшлося без жертв.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Чего только не высосут из члена польского пана укрожопые пропагандоны.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ишевский Константин, что ты клоун не придумаешь что бы отмазаться... Не паскудно быть русским убийцей...?
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