У Сирії вбили главу армії Асада й поранили брата диктатора

Під час бойових дій у Сирії 4 березня був убитий глава армії Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан. Крім того, серйозні ушкодження отримав брат сирійського диктатора Дін Махер аль-Асад.
У Twitter Kavkaz Center повідомляється, що Сухейль аль-Хасан помер від смертельних поранень у лікарні Хами, куди його доставили з Саракіба.
Як пише "Апостроф", ватажок "Армії Тигрів" особисто воював у гарячих точках Сирії. Його спецпідрозділ намагався очолювати наступ сирійської армії проти турецьких військ.
Сухейль аль-Хасан і Дін Махер аль-Асад
Facebook "Вантаж 200 з України в Росію"
Тим часом в Росії неодноразово наголошували, що Сухейль аль-Хасан – один із головних воєначальників сирійської армії, а його бойовий підрозділ за роки конфлікту став одним із основних символів армії Асада.
Що стосується інформації про травму брата сирійського диктатора, то вона з'явилася на сторінці "Вантаж 200 з України в Росію" у Facebook. Дін Махер аль-Асад нібито був поранений в руку осколками, коли його супроводжував Хасан.
Російські військові зі спецназу ССО РФ охороняли Хасана
Sham Center
Сухейль аль-Хасан
Sham Center
"Крім того, Сухейля постійно супроводжують бійці з ССО РФ. Особиста охорона. Він без них нікуди не ходить. Тому втрати серед росіян теж повинні бути!" – уточнили в повідомленні.
Сухейль аль-Хасан
Sham Center
! # ШАМ. Щойно. Ватажок асадітской "армії тигрів" і # Сухейль_Хассан помер від отриманих ран у лікарні в # Хама, куди його доставили з # Саракіба # сирія # Ідліб pic.twitter.com/R8uTRB8Mya- Kavkaz Center (@ newkc14) March 4, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
наприкінці лютого стало відомо, що на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.
Пізніше в мережі з'явилися кадри їх ліквідації, а також військових, підконтрольних Асаду, у провінції Ідліб.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".