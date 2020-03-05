Головна Новини
5 березня • оновлено в 12:58
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Сирії вбили главу армії Асада й поранили брата диктатора

7.7т
Читати матеріал російською

Під час бойових дій у Сирії 4 березня був убитий глава армії Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан. Крім того, серйозні ушкодження отримав брат сирійського диктатора Дін Махер аль-Асад.

У Twitter Kavkaz Center повідомляється, що Сухейль аль-Хасан помер від смертельних поранень у лікарні Хами, куди його доставили з Саракіба.

Як пише "Апостроф", ватажок "Армії Тигрів" особисто воював у гарячих точках Сирії. Його спецпідрозділ намагався очолювати наступ сирійської армії проти турецьких військ.

Сухейль аль-Хасан і Дін Махер аль-Асад

Сухейль аль-Хасан і Дін Махер аль-Асад

Facebook "Вантаж 200 з України в Росію"

Тим часом в Росії неодноразово наголошували, що Сухейль аль-Хасан – один із головних воєначальників сирійської армії, а його бойовий підрозділ за роки конфлікту став одним із основних символів армії Асада.

Що стосується інформації про травму брата сирійського диктатора, то вона з'явилася на сторінці "Вантаж 200 з України в Росію" у Facebook. Дін Махер аль-Асад нібито був поранений в руку осколками, коли його супроводжував Хасан.

Російські військові зі спецназу ССО РФ охороняли Хасана

Російські військові зі спецназу ССО РФ охороняли Хасана

Sham Center

Сухейль аль-Хасан

Сухейль аль-Хасан

Sham Center

"Крім того, Сухейля постійно супроводжують бійці з ССО РФ. Особиста охорона. Він без них нікуди не ходить. Тому втрати серед росіян теж повинні бути!" – уточнили в повідомленні.

У Сирії вбили главу армії Асада й поранили брата диктатора

Сухейль аль-Хасан

Сухейль аль-Хасан

Sham Center

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Башар Асад
Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
12
Смішно
31
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вам то рагули зачем эти фейки? Ладно турецкие ваши побратимы, любители молодых ослиц,высеры от злобы постят,вам то ,что Сирийцы зделали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
И сегодня Египет ввел для украинских граждан визовый режим. ____
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Макарский Александр
Макарский Александр
Шо робыть? Треба негайно уходить из Сирии и забирать в родную гавань Киевщину и Одещину. Не бойтесь,кастрюли,зелены человички онижедетей не обидят. Утром проснётесь,а вы уже в России
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Макарский Александр, да нах они нужны? зачем нам крмить скакунов?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги