Під час бойових дій у Сирії 4 березня був убитий глава армії Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан. Крім того, серйозні ушкодження отримав брат сирійського диктатора Дін Махер аль-Асад.

У Twitter Kavkaz Center повідомляється, що Сухейль аль-Хасан помер від смертельних поранень у лікарні Хами, куди його доставили з Саракіба.

Як пише "Апостроф", ватажок "Армії Тигрів" особисто воював у гарячих точках Сирії. Його спецпідрозділ намагався очолювати наступ сирійської армії проти турецьких військ.

Сухейль аль-Хасан і Дін Махер аль-Асад Facebook "Вантаж 200 з України в Росію"

Тим часом в Росії неодноразово наголошували, що Сухейль аль-Хасан – один із головних воєначальників сирійської армії, а його бойовий підрозділ за роки конфлікту став одним із основних символів армії Асада.

Що стосується інформації про травму брата сирійського диктатора, то вона з'явилася на сторінці "Вантаж 200 з України в Росію" у Facebook. Дін Махер аль-Асад нібито був поранений в руку осколками, коли його супроводжував Хасан.

Російські військові зі спецназу ССО РФ охороняли Хасана Sham Center

Сухейль аль-Хасан Sham Center

"Крім того, Сухейля постійно супроводжують бійці з ССО РФ. Особиста охорона. Він без них нікуди не ходить. Тому втрати серед росіян теж повинні бути!" – уточнили в повідомленні.

Сухейль аль-Хасан Sham Center

Як повідомляв OBOZREVATEL:

наприкінці лютого стало відомо, що на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

Пізніше в мережі з'явилися кадри їх ліквідації, а також військових, підконтрольних Асаду, у провінції Ідліб.

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