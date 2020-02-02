У Сирії вбили чотирьох бійців спецназу ФСБ Росії: Москва приховала

У суботу, 1 лютого, в Сирії загинули чотири співробітники Центру спецпризначення ФСБ Росії. Ніякої реакції від офіційної Москви поки немає.

Інформація про те, що трапилося публікується в різних Telegram-каналах, в тому числі і в "Військовому оглядачі".

Імовірно, втрати РФ зазнала в результаті мінометного обстрілу з боку бійців опору. Одночасно з цим вони завдали удару по позиціях режиму Асада на заході Алеппо.

Дмитро Минов - один із загиблих співробітників ФСБ Telegram-канал "Військовий оглядач"

Агенти ФСБ супроводжували один з підрозділів сирійської армії, коли по ним було завдано удару. Як говориться в твіттері PES ETMİYORUZ BİZ, в його результаті були знешкоджені 65 солдатів режиму Асада - 30 з них поранені, а танк, ракетна установка і п'ять пікапів були знищені.

Son 12 saatte;) Halep batısı El Zahraa ekseninde; 3 Rus paralı askeri 65 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi. 30 Esed rejimi askeri yaralandı. 1 tank 1 füze rampası ve 5 pikap araç imha edildi. - PES ETMİYORUZ BİZ 🇹🇷 (@ pesetmem_2) February 2, 2020

Варто відзначити, що вся інформація про це є тільки в соцмережах - Telegram-каналах і Twitter. А ось офіційних коментарів від Кремля немає вже другий день.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео знищення російських військових в Сирії, яких нібито там немає.

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