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2 лютого • оновлено в 20:22
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У Сирії вбили чотирьох бійців спецназу ФСБ Росії: Москва приховала

5.2т
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У суботу, 1 лютого, в Сирії загинули чотири співробітники Центру спецпризначення ФСБ Росії. Ніякої реакції від офіційної Москви поки немає.

Інформація про те, що трапилося публікується в різних Telegram-каналах, в тому числі і в "Військовому оглядачі".

Імовірно, втрати РФ зазнала в результаті мінометного обстрілу з боку бійців опору. Одночасно з цим вони завдали удару по позиціях режиму Асада на заході Алеппо.

Дмитро Минов - один із загиблих співробітників ФСБ

Дмитро Минов - один із загиблих співробітників ФСБ

Telegram-канал "Військовий оглядач"

Агенти ФСБ супроводжували один з підрозділів сирійської армії, коли по ним було завдано удару. Як говориться в твіттері PES ETMİYORUZ BİZ, в його результаті були знешкоджені 65 солдатів режиму Асада - 30 з них поранені, а танк, ракетна установка і п'ять пікапів були знищені.

Варто відзначити, що вся інформація про це є тільки в соцмережах - Telegram-каналах і Twitter. А ось офіційних коментарів від Кремля немає вже другий день.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео знищення російських військових в Сирії, яких нібито там немає.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
ФСБ
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Зачем Москва все это скрывает от Укроины?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Где навозный счетовод драгопитек кувалдовый? Для него появилась работа в Сирии
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Приятная новость, ещё 4 гробика.ха,ха,ха
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