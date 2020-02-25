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25 лютого • оновлено в 10:19
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У Сирії розгромили з "Градів" угруповання Путіна і Асада: з'явилося відео

3.3т
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У мережу потрапили нові відео зачистки сирійського міста Нейроб від військ Башара Асада і російських найманців.

Їх опублікували на YouTube-каналі Фронту національного звільнення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Прокладаємо шлях для угруповань Асада в Нейробі у східній сільській місцевості Ідліб, з допомогою ракет "Град" і здійснюємо прямі влучання у їх лави", – підписали кадри повстанці.

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна

Скріншот відео

На двох інших відео вони зафільмували стрільбу з танка по ворожих колонах, а також знищення двох машин "Урал" з кулеметами "Шилка" за допомогою протитанкової ракети.

Кадрами боротьби сирійців проти путінських найманців також поділився офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі. "У Сирії продовжують мінусувати іхтамнєтов і гуманітарку із залісся", – відреагував він на відео з потужним розгромом асадитів та їх російських союзників.

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна

Скріншот відео

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Сирія
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какие же украинские братушки молодцы. Слава Украине! Джихаду слава!
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1
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Но тем временем зачистка Идлиба успешно продолжается, боевики бегут или отправляются в объятье новодворской.
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему в Сирии повстанцы а на Донбассе т е р р о р и с т ы?
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3
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Захаров Дмитрий, потому что в Сирии поедатели сердец, а на Донбассе противники не законного государственного переворота.
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2
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