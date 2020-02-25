У мережу потрапили нові відео зачистки сирійського міста Нейроб від військ Башара Асада і російських найманців.

Їх опублікували на YouTube-каналі Фронту національного звільнення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Прокладаємо шлях для угруповань Асада в Нейробі у східній сільській місцевості Ідліб, з допомогою ракет "Град" і здійснюємо прямі влучання у їх лави", – підписали кадри повстанці.

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна Скріншот відео

На двох інших відео вони зафільмували стрільбу з танка по ворожих колонах, а також знищення двох машин "Урал" з кулеметами "Шилка" за допомогою протитанкової ракети.

Кадрами боротьби сирійців проти путінських найманців також поділився офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі. "У Сирії продовжують мінусувати іхтамнєтов і гуманітарку із залісся", – відреагував він на відео з потужним розгромом асадитів та їх російських союзників.

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна Скріншот відео

У Сирії розгромили угруповання Асада і Путіна Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

Значна частина їх була ліквідована 24 лютого в провінції Ідліб. У мережі з'явилися кадри розгрому військових Асада і російських найманців.

Також стало відомо, що російська авіація розбомбила 18 населених пунктів поблизу сирійського Ідліб. В результаті повітряної атаки загинуло не менше п'яти осіб.

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