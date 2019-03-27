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У Сирії підставили найманців Путіна: з'ясувалися скандальні деталі загибелі росіян

2.2тЧитати матеріал російською

Троє російських військовослужбовців, яких вважали зниклими безвісти, загинули у Сирії через викриття їх операції.

Про це пише "Новая газета", яка провела своє розслідування. "Метою поїздки в пустелю була розвідка: вибирали локацію для створення спостережного пункту Збройних сил РФ у районі нафтового родовища Кум, також відомого як Т2. Машину з офіцерами супроводжувала колона з шести автомобілів, в яких знаходилися близько 30 бійців — росіян і сирійців, а також два пікапи, укомплектовані крупнокаліберними кулеметами ДШК", — йдеться в публікації.

Очевидно, пишуть журналісти, що місія російських військових у сирійській пустелі була викрита.

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У Сирії підставили найманців Путіна: з'ясувалися скандальні деталі загибелі росіян

"Нова газета"

"Незабаром колона потрапила під спостереження. До сих пір неясно, як УАЗ з офіцерами відбився від решти колони. Однак фото і відео, зроблені сирійськими військовими безпосередньо після нападу, дозволяють судити: позашляховик рухався по пустелі один, без супроводу, коли його атакували із засідки", — сказано в статті.

Також з'ясувалося, що серед загиблих російських військових двоє були полковниками, ще один — майором. Один із полковників відносився до командування 7-ї бригади сирійських урядових сил, що знаходиться під спільним керівництвом російських і сирійських військових начальників.

У Сирії підставили найманців Путіна: з'ясувалися скандальні деталі загибелі росіян

"Нова газета"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сирії загинули троє російських військовослужбовців, яких вважали зниклими безвісти. Тіла бійців, які були вбиті в кінці лютого 2019 року, були доставлені в Росію.

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Сирія
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