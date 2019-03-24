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У Сирії підірвався автомобіль з журналістами

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У Сирії на фугасі підірвалася знімальна група американської компанії NBC News.

Трагедія сталася на сході країни, але точне місце поки не називається. Водій автомобіля помер на місці, передає NBC News.

Співробітники та журналісти NBC, які перебували в салоні авто, залишилися живі.

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"Ми все ще збираємо інформацію щодо сьогоднішніх подій. Ми на зв'язку з сім'єю водія, щоб підтримати їх, як тільки ми можемо", — сказав глава NBC News Ноа Оппенгейм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно президент США Дональд Трамп заявив, що його держава разом з коаліцією звільнили території Сирії та Іраку від терористів ІДІЛ.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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