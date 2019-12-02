У Сирії підірвали російських військових: перші подробиці

У понеділок, 2 грудня, у Сирії підірвали бронеавтомобіль з російськими військовими.

Надзвичайна подія трапилася на шляху руху машини російської військової поліції в Сирії, передає пресслужба Міноборони РФ.

"У процесі рекогносцирування маршруту спільного російсько-турецького патрулювання за 1,5 км на захід від населеного пункту Коран (район Кобань провінції Алеппо) на шляху проходження бронеавтомобіля російської військової поліції спрацював саморобний вибуховий пристрій", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок підриву бронеавтомобіль отримав пошкодження, ніхто з військових не загинув.

"Три російські військовослужбовці, що перебували в бронеавтомобілі, отримали легкі травми та удари. Життю військовослужбовців загрози немає", – додали у відомстві.

Російські військові в Сирії

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півночі Сирії внаслідок вибуху загинули 17 осіб, понад 20 отримали поранення.

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