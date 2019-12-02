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2 грудня • оновлено в 22:07
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У Сирії підірвали російських військових: перші подробиці

9.4т
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У понеділок, 2 грудня, у Сирії підірвали бронеавтомобіль з російськими військовими.

Надзвичайна подія трапилася на шляху руху машини російської військової поліції в Сирії, передає пресслужба Міноборони РФ.

"У процесі рекогносцирування маршруту спільного російсько-турецького патрулювання за 1,5 км на захід від населеного пункту Коран (район Кобань провінції Алеппо) на шляху проходження бронеавтомобіля російської військової поліції спрацював саморобний вибуховий пристрій", – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок підриву бронеавтомобіль отримав пошкодження, ніхто з військових не загинув.

"Три російські військовослужбовці, що перебували в бронеавтомобілі, отримали легкі травми та удари. Життю військовослужбовців загрози немає", – додали у відомстві.

Російські військові в Сирії

Російські військові в Сирії

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півночі Сирії внаслідок вибуху загинули 17 осіб, понад 20 отримали поранення.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
Новини Росії
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Плюс трое обоср@нных трусов. 20- 3=17. Семнадцать трофейных трусов ещё остались. Подрывов на шесть ещё осталось.... Продолжайте ездить!!!))))
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1
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Особенно нам важно, что они не пострадали, нам что радоваться теперь за них. Все русские вояки за границами своей страньІ должньІ уничтожаться. Не хер им делать в других странах, пусть в своей помойке сидят.
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0
1
Makc Махов
Makc Махов
Каждый день,новостные аплодисменты. Бгггггаааа
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3
2
Ешта Дядя
Ешта Дядя
Makc Махов, кто бы спорил о твоей радости по успеху побратушек,мог бы и не писать,просто напиши Макс махов,и поверь люди поймут,что снова эта дура свои кружевные трусселя потеряла.Ой！Евротрусселя.Д.Б.
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