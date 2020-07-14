У Сирії підірвали російських військових: НП потрапила на відео

Марина Ліснічук Світ 12:39, 14.07.2020 Оновлено: 12:58, 14.07.2020

У сирійській провінції Ідліб троє російських військових отримали легкі поранення в результаті потужного вибуху фугасу на шляху проходження колони збройних сил РФ і Туреччини.

Інцидент трапився в районі сирійського населеного пункту Еріха в результаті підриву саморобної бомби. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Центр примирення ворожих сторін у САР.

Зазначається, що поранених росіян оперативно доставили на авіабазу Хмеймім вертольотами. Водночас відомо, що постраждали й турецькі військові. Також було пошкоджено бронетранспортер військової поліції й турецький бронеавтомобіль Kirpi.

Підрив колони ЗС РФ і Туреччини в Сирії
(Скриншот із відео)

У ЦПВС заявили, що патрулювання в провінції було припинено, здійснюється евакуація пошкодженої техніки.

"Командування російського угруповання військ у Сирійській Арабській Республіці у взаємодії з турецькими військовими, а також сирійськими органами безпеки встановлюють причетність бойовиків у зоні деескалації Ідліб до нападу на колону", – уточнили у відомстві.

Наслідки вибуху
(Скриншот із відео)

(Відео Telegram-каналу "Майор і Генерал")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сирійському місті Ель-Камишли терорист-смертник здійснив вибух, підірвавши себе в кварталі Хелку.

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