У Сирії підірвали російських військових: НП потрапила на відео

У сирійській провінції Ідліб троє російських військових отримали легкі поранення в результаті потужного вибуху фугасу на шляху проходження колони збройних сил РФ і Туреччини.

Інцидент трапився в районі сирійського населеного пункту Еріха в результаті підриву саморобної бомби. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Центр примирення ворогуючих сторін у САР.

Зазначається, що поранених росіян оперативно доставили на авіабазу Хмеймім вертольотами. Водночас відомо, що постраждали і турецькі військові. Також було пошкоджено бронетранспортер військової поліції й турецький бронеавтомобіль Kirpi.

Підрив колони ЗС РФ і Туреччини в Сирії (Скриншот із відео)

У ЦПВС заявили, що патрулювання в провінції було припинено, здійснюється евакуація пошкодженої техніки.

"Командування російського угруповання військ у Сирійській Арабській Республіці у взаємодії з турецькими військовими, а також сирійськими органами безпеки встановлюють причетність діючих в зоні деескалації Ідліб бойовиків до нападу на колону", – уточнили у відомстві.

Наслідки вибуху (Скриншот із відео)

(Відео Telegram-каналу "Майор і Генерал")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сирійському місті Ель-Камишли терорист-смертник здійснив вибух, підірвавши себе в кварталі Хелку.