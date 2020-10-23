США вдарили авіацією по Сирії: вбито кілька ватажків "Аль-Каїди"

Obozrevatel Світ 13:37, 23.10.2020 Оновлено: 14:39, 23.10.2020

Американська армія завдала авіаудару в сирійській провінції Ідліб, внаслідок цього вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда".

Про це 22 жовтня заявила речниця Центрального командування збройних сил США, яке відповідальне за проведення операцій у Сирії, Бет Ріордан, пише DW.

За її словами, ліквідація ватажків ісламістів "підірве здатність терористичної організації надалі планувати та здійснювати напади у світі, які становитимуть загрозу громадянам США, нашим партнерам та невинним цивільним".

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні, внаслідок авіаудару було вбито 14 ісламістів, серед них – шестеро місцевих ватажків та п'ятеро іноземців. Авіаудар з дрона був завданий неподалік міста Салкін по намету, в якому відбувалася зустріч вказаних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадянська війна у Сирії розпочалася у березні 2011 року – як протест проти режиму президента Башара Асада. Після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах, заворушення переросли у збройний конфлікт, у який поступово були залучені не лише країни регіону, а й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та світові держави.

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