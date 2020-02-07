У Сирії ледь не збили літак зі 172 пасажирами: Росія звинуватила Ізраїль

Лайнер Airbus-320 Росії зі 172 пасажирами на борту 6 лютого незаплановано приземлився на російській базі "Хмеймім" у Сирії після того, як його ледь не збили сирійські системи ППО.

Офіційний представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков звинуватив у тому, що трапилося, Ізраїль. Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, судно виконувало рейс із Тегерана до Дамаска і заходило на посадку, коли ізраїльські винищувачі вчинили атаку в районі аеропорту.

У Сирії ледь не збили російський пасажирський літак

"Авіалайнер було виведено із зони ураження сирійської системи ППО", – сказав представник Міноборони РФ, додавши, що борт здійснив екстрену посадку на їхній авіабазі "Хмеймім".

Водночас він висловив претензії Ізраїлю щодо того, що країна проводить військові операції в повітрі й використовує для прикриття чи блокування дій сирійських сил ППО цивільні літаки.

"Ізраїльські ВПС завдали раптового удару по передмістях столиці Сирії 6 лютого вночі. Чотири винищувачі F-16 без заходу в повітряний простір країни випустили вісім ракет "повітря-земля", – підкреслив Конашенков.

Також росіянин додав, що під час відбиття удару сирійські військові активно застосовували комплекси ППО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня Іран випадково збив український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ двома ракетами російського виробництва.

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