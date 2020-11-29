У Сінгапурі народилася дитина з антитілами до коронавірусу

У Сінгапурі жінка, котра перенесла коронавірус під час вагітності, народила здорового хлопчика, в якого лікарі виявили антитіла до COVID-19.

Як повідомляє Straits Times, 31-річна Селін Нг-Чан захворіла ще в березні цього року після повернення із сімейного відпочинку в Європі. Коли в неї діагностували коронавірусну інфекцію, вона була на 10-му тижні вагітності, а народила свою другу дитину на початку листопада.

За словами медиків, у хлопчика вірусу не було, натомість під час обстеження з'ясувалося, що в його організмі є антитіла до цієї хвороби. Тоді як у його мами вони зникли і фахівці припустили, що ті могли передатися до матері дитині, поки вона була в утробі.

Зазначається, що Селін Нг-Чан – одна з небагатьох у Сінгапурі жінок, які перехворіли на COVID-19 під час вагітності. Тому медики дуже уважно спостерігають за кожним таким випадком.

У Селін Нг-Чан на коронавірус перехворіла половина сім'ї straitstimes.com

Водночас вона уточнила, що її вагітність була досить драматичною, оскільки вона, її матір і маленька донька заразилися коронавірусом після повернення з Європи. Хоча її чоловік і батько, які також були в поїздці, уникнули цієї інфекції.

"Я не турбувалася, що малюк заразиться, оскільки прочитала, що ризик передачі (від матері до плоду) дуже низький... Це дуже цікаво. Педіатр сказав, що мої антитіла до COVID-19 зникли, але у Олдріна вони є. Мій лікар підозрює, що я передала їх під час вагітності", – розповіла жінка, підкресливши, що її син з таким імунітетом до вірусу народився із вагою 3,5 кілограма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Санкт-Петербурзі 36-річна жінка, заражена коронавірусом і підключена до апарату штучної вентиляції легень, народила дитину і померла того ж дня.