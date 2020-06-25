У Сіетлі розпустилася автономна "республіка" протестувальників: що трапилося

В американському Сіетлі більшість протестувальників покинули так звану "Автономну зону Капітолійського пагорба", створену в захоплених ними кварталах міста.

Як повідомляє CNN, лідер мітингувальників у цій зоні репер Раз Сімоне заявив, що "організований протест Капітолійського пагорба" фактично завершено, а захоплену зону покинули майже всі демонстранти.

"Багато людей збираються піти, багато хто вже пішли. У протестувальників на спинах "мішені" і це проблема", – заявив він, маючи на увазі, що їх ініціатива піддалася критиці.

NBC News повідомили, що люди почали покидати "автономію" після того, як у суботу, 20 червня, всередині захопленої зони сталася стрілянина, у результаті якої загинув 19-річний хлопець, а другий чоловік був важко поранений. На наступний день кулю в руку зловив 17-річний хлопець.

У Сіетлі протестувальники покинули "автономію"

Також повідомляється про зґвалтування, розбійний напад, крадіжку зі зломом, підпал і руйнування майна на території "автономії". Невідомо, хто саме скоїв ці злочини і чи були причетні до них протестувальники, однак після цього мерка Сіетла Дженні Дуркало заявила, що починає роботу зі звільнення кварталів.

"Прийшов час людям іти додому", – сказала вона, заявивши, що офіційні особи вже почали процес деескалації.

Вона не ставила жодних конкретних термінів для звільнення зони, однак після її заяви багато людей і самі почали залишати "автономію". Самі учасники протесту розповідали, що хоч вдень ситуація виглядала мирно, вночі відчувалася напруга, а вулиці патрулювали озброєні "добровольці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня група протестувальників із рухів Black Lives Matter і Антифа захопила центральну частину Сіетла, оголосивши там "Автономну зону Капітолійського пагорба". Туди не пускали поліцію, а її учасники заперечували американську владу.