У Сіетлі поліцейські остаточно розігнали протестувальників, які оголосили "автономію"

У середу, 1 липня, поліція Сіетла остаточно розігнала протестувальників, які захопили центральну частину міста. Так, існування самопроголошеної "Автономної зони Капітолійського пагорба" припинено.

Як повідомляє Reuters, рано вранці на захоплені вулиці Сіетла вийшли групи поліції в повному захисті. Вони відтіснили протестувальників, тоді як 30 правоохоронців на велосипедах заблокували їм шлях до відступу.

За інформацією видання, розгін демонстрантів проходив без серйозних сутичок, хоча деякі люди намагалися нападати на поліцейських. У результаті, 32 людини були затримані.

"Автономна зона Капітолійського пагорба наповнилася беззаконням і жорстокістю. У цьому районі, що складається з декількох кварталів, відбулося чотири перестрілки – два смертельні випадки – грабежі, напади, насильство і незліченні злочини проти власності", – заявив начальник місцевої поліції Кармен Бест.

Поліція розігнала протестувальників у Сіетлі DailyMail

Поліція розігнала протестувальників у Сіетлі DailyMail

Поліція розігнала протестувальників у Сіетлі DailyMail

Поліція розігнала протестувальників у Сіетлі DailyMail

Після того, як зона була зачищена, поліцейські встановили за нею спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після 20 червня люди почали покидати "автономію" в Сіетлі після того, як у суботу, 20 червня, всередині захопленої зони сталася стрілянина, у результаті якої загинув 19-річний хлопець, а друга людина була важко поранена.