У Швеції зняли фільм-катастрофу про вторгнення Росії: на КремльТБ ажіотаж

На кремлівському пропагандистському телебаченні бурхливо відреагували на фільм-катастрофу "Час розквіту" про російське вторгнення, який зняли у Швеції.

Його фрагмент показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1". За сюжетом Росія нападає на Швецію через відмову продовжувати будувати "Північний потік-2" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандисти Путіна Скріншот відео

Зокрема країна-агресор знищує інфраструктуру країни, мирне населення, а проти тих, хто вижив, застосовує отруту, яка позбавляє людей пам'яті.

Така фабула фільму негайно стала приводом для розмов путінських пропагандистів. Вони намагалися висміяти задум режисерів, однак при цьому з недоречним цинізмом жартували про розв'язані їхньою країною війни і застосування скандально відомої отрути "Новачок".

Кадри з фільму "Час розквіту" Скріншот відео

"За сценарієм шведський уряд відмовляє Москві у будівництві "Північного потоку-2". Задля відплати за це наша з вами країна велика нападає на Швецію. Російський спецназ розстрілює мирне населення, жах просто, вривається, підриває електростанції і, увага, — через дощ, вміємо і так, розпорошує невідому бойову отруйну речовину! Напевно, "Новачок", не знаємо точно, але це взагалі неточно", — уїдливо сказав ведучий передачі Євген Попов.

Кадри з фільму "Час розквіту" Скріншот відео

"Що тут скажеш. За ступенем маразму навіть окупація США військами КНДР виглядає не настільки безглуздо, як окупація Росією однієї з країн НАТО. Жах! Невідома речовина розпорошується!" — продовжив він недоречно жартувати, забувши навіть про те, що Швеція є нейтральною країною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в Україні і Росії заборонили показ нового голлівудського бойовика "Мисливець-вбивця" (Hunter Killer) про порятунок президента РФ з Гері Олдманом і Джерардом Батлером в головних ролях. Сюжет фільму розповідає глядачеві про капітана підводного човна США, який намагається запобігти Третій світовій війні після того, як президент РФ був захоплений міністром оборони-зрадником.

На думку критиків, влада РФ не захотіла допускати навіть вигаданої ймовірності того, що Володимир Путін може бути повалений. В Україні ж Мінкульт не видав прокатне посвідчення, посилаючись на закон України про кінематографію, що забороняє прокат картин, які демонструють міць армії країни-агресора.

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