У Швеції жінка 30 років не випускала сина з дому: чоловіка випадково врятувала родичка

У Стокгольмі (Швеція) жінку затримали за незаконне позбавлення волі свого дорослого сина. Він не виходив з квартири майже 30 років.

Хворого чоловіка випадково врятувала родичка, яка не бачилася з його матір'ю близько 20 років, повідомляє місцева газета Expressen.

Протягом усього цього часу вона нібито переживала за долю хлопчика, якого мати забрала зі школи в 11 або 12 років і відмовлялася хоч щось про нього розповідати.

Родичка потрапила в квартиру, де тримали під замком чоловіка, коли дізналася, що його мати опинилася в лікарні. У будинку, заваленому сміттям, син зловмисниці сидів в темряві на підлозі в кутку кухні. У нього не було зубів, а ноги були покриті хворобами. Жінка викликала потерпілому "швидку допомогу". Йому вже провели одну необхідну операцію. Тепер в пригоді почала розбиратися поліція.

Жінка, яка виявила чоловіка, розповіла шведському Громадському телебаченню, що мати тяжко переживала втрату першої дитини, назвала другу тим же ім'ям і відчувала гіпертрофоване прагнення тримати його під постійним контролем.

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