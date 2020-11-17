У Швеції заборонили масові заходи через COVID-19: не більш ніж 8 осіб

У Швеції через зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 заборонили збиратися на публічні заходи за участю більш ніж вісім осіб.

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, повідомляє Reuters. Він порадив громадянам країни скасовувати все: походи в спортзали, бібліотеки, на вечері. За його словами, це "нова норма для всього суспільства".

Також він закликав людей взяти відповідальність за стримування поширення COVID-19.

"Буде тільки гірше. Виконуйте свій обов'язок і візьміть на себе відповідальність, щоб зупинити поширення інфекції. Я повторю це ще раз. Буде тільки гірше. Виконуйте свій обов'язок і візьміть на себе відповідальність зупинити поширення інфекції", – заявив Левен.

Нові карантинні обмеження стосуються всіх культурних і спортивних заходів. Водночас заборони не стосуються офісів і навчальних закладів.

Як пише видання, ліміт у 8 осіб є частиною шведського Закону про суспільний лад, а тому є обов'язковим до виконання. Тим, хто порушить заборону, організувавши великі заходи, загрожують штрафи або навіть тюремне ув'язнення на термін до 6 місяців.

Зазначимо, що Швеція до кінця березня 2020 року не вводила жорсткі карантинні обмеження. Спочатку в країні обмежили кількість учасників масових заходів до 50 осіб, а вже восени уряд збільшив максимум до 300 осіб. У країні діяв "м'який" карантин – забороняли відвідувати будинки пристарілих, були введені обмеження для закладів громадського харчування та дистанційне навчання для студентів.

Головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл з початку світової пандемії коронавірусу заявляв, що маски і тестування на COVID-19 не потрібні – їх проводили тільки пацієнтам з ускладненнями.

Тільки в червні він публічно заявив, що стратегія Швеції в боротьбі з коронавірусом виявилася провальною. Тоді Тегнелл визнав, що розумно було б наслідувати приклад інших країн в боротьбі з інфекцією.

Відзначимо, станом на 16 листопада в Швеції офіційно підтверджено 177 355 випадків коронавірусу, 6 164 летальних випадки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Швеція, на відміну від більшості країн Європи, не стала закривати підприємства на час карантину, проте все одно зіткнулася з гіршою економічною кризою з часів Другої світової війни.