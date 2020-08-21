У Швеції, яка відмовилася від карантину через COVID-19, зафіксували найвищу смертність за 150 років

У Швеції зафіксували найвищу з 1869 року смертність за пів року.

У Швеції за перші шість місяців 2020 року померли 51 405 осіб, що стало рекордним показником із 1869 року – тоді через голод померла 55 431 особа.

Про це повідомила CNN. У країні також спостерігався найнижчий приріст населення з 2005 року: в 2020 році його позитивне сальдо становило 6860 осіб, що менше за половину показника попереднього року.

На відміну від більшості країн, Швеція не була ізольована, коли пандемія поширилася Європою рано навесні. Замість цього акцент робився на особистій відповідальності, і більшість барів, шкіл, ресторанів і салонів залишалася відкритою.

Незважаючи на більш м'який підхід, тільки 7,3% жителів Стокгольма виробили антитіла, необхідні для боротьби з хворобою, що значно нижче за 70-90%, необхідних для колективного імунітету.

На початок червня число загиблих від коронавірусу в країні перевищило 4500 осіб. За даними Університету Джона Гопкінса, зараз він становить 5802 людини.

Велика частина критики на адресу Швеції була зосереджена на високому рівні смертності в будинках для людей похилого віку.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл визнав у червні, що Агентство суспільної охорони здоров'я країни "не знало, що є такий великий потенціал поширення хвороби в будинках для людей похилого віку з такою кількістю смертей".

Швеція також заплатила високу економічну ціну, незважаючи на те, що не закрила свої кордони. Готельні і туристичні компанії заявили, що вони сильно постраждали, а виробники були відрізані від міжнародних ланцюжків постачання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Швеція відмовилася від карантину через коронавірус. Школи і дитячі садки відкриті для дітей, а місцеві жителі з острахом, але ходять у ресторани.

Швеція, на відміну від більшості країн Європи, не стала закривати підприємства на час карантину, проте все одно зіткнулася з найгіршою економічною кризою з часів Другої світової війни.

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