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У Швеції влаштували переполох через прапор СРСР: фотофакт

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Вранці 17 червня невідомі підняли прапор СРСР над будівлею муніципалітету в шведській комуні Тебю.

Про це повідомила національна газета Expressen, зазначивши, що прапор був виявлений доглядачем будівлі.

Начальник муніципалітету Густав Сундман заявив, що жодної загрози для управління не було, але до того, що трапилося, поставляться з усією серйозністю і про інцидент буде повідомлено поліції.

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Радянський прапор

Радянський прапор

Twitter Рустема Адагамова

Прапор СРСР на будівлею шведського муніципалітету

Прапор СРСР на будівлею шведського муніципалітету

Twitter Рустема Адагамова

Після виявлення прапор було знято і піднято інший – муніципалітету Тебю. Хто підняв прапор наразі невідомо. За словами Сундмана, ніхто, крім співробітників, не повинен мати доступу до споруди.

"Для цього потрібен ключ, тому ми повинні з'ясувати, як це могло трапитися. Повинно бути, це сталося вночі, але ми поки точно не знаємо", – підсумував начальник муніципалітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в шведському місті Лінчепінг 7 червня прогримів вибух, у результаті якого були пошкоджені два будинки.

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Місце
Швеція
Тег
СРСР
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А что, шведы с украинским акцентом (Союз Радянських Соціалістичних Республік) говорят???? Какой такой флаг СРСР?
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