У Швеції вирішили розполохати людей курячим послідом, щоб уберегти від COVID-19

Юрій Сергієнко Світ 20:35, 30.04.2020 Оновлено: 20:51, 30.04.2020

У шведському місті Лунда розкидали тонну курячого посліду, щоб не допустити масового скупчення людей під час епідемії коронавірусу COVID-19.

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У такий спосіб влада вирішила відлякати місцевих жителів від масового скупчення в центральному парку під час традиційного свята. Зазвичай люди приїжджали сюди в ніч на 1 травня, щоб відзначити Вальпургієву ніч, пише Reuters.

Мер міста Філіп Санберг зазначив, що зазвичай у парку збирається близько 30 тисяч осіб. Але в цьому році таке масове скупчення людей неприпустиме через ситуацію з коронавірусом.

Він допускає, що сморід пошириться і за межі парку, проте не вважає це проблемою. "Головне – не допустити людей у парк", – сказав мер.

Нагадаємо, що Швеція не вводила карантин на тлі пандемії коронавірусу в світі. Там працюють школи і дитячі сади, також місцеві жителі ходять у ресторани і не носять маски. Про те, як живе країна, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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