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У Швеції розбився літак: багато загиблих

81.2т Читати матеріал російською

У Швеції недалеко від міста Умео в неділю, 14 липня, розбився невеликий літак.

В результаті НП загинуло всі дев'ять осіб, які перебували на борту, передає aftonbladet.se.

Судно впало в річку недалеко від містечка. За словами очевидців, вони чули сильний удар, а потім побачили потопаючий літак. За попередніми даними, на борту літака знаходилися десантники.

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Телеканал SVT уточнив, що авіакатастрофа сталася близько 14:00. Літак розбився незабаром після зльоту, причини НП невідомі.

Тіла загиблих парашутистів були знайдені недалеко від літака - вони вистрибували з нього на ходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня в Сумській області поблизу населеного пункту Яблучне розбився вертоліт Мі-2.

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Місце
Швеція
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
А шо на парашютах забздели прыгать "десантники"?
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1
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Сало Уронили
Сало Уронили
Судно упало в реку недалеко от городка.-WTF?2-ой раз гугл переводчик дал сбой,а текстовый редактор-лапух ,но "при нем обоз"
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Жалко парней. Вечная им память.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Сало Уронили, -ты пра верталёт не фспомнило-в рассее...он тоже "упал"...
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Сало Уронили
Сало Уронили
Чистяков Шурик, какая им память НАТОвским десантникам.ты рамсы не попутал?
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