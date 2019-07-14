У Швеції розбився літак: багато загиблих

У Швеції недалеко від міста Умео в неділю, 14 липня, розбився невеликий літак.

В результаті НП загинуло всі дев'ять осіб, які перебували на борту, передає aftonbladet.se.

Судно впало в річку недалеко від містечка. За словами очевидців, вони чули сильний удар, а потім побачили потопаючий літак. За попередніми даними, на борту літака знаходилися десантники.

Телеканал SVT уточнив, що авіакатастрофа сталася близько 14:00. Літак розбився незабаром після зльоту, причини НП невідомі.

Тіла загиблих парашутистів були знайдені недалеко від літака - вони вистрибували з нього на ходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня в Сумській області поблизу населеного пункту Яблучне розбився вертоліт Мі-2.

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