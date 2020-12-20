У Швеції провалилася "м'яка стратегія" боротьби з коронавірусом: чому потрібно повчитися Україні

Швеція, яка не вводила карантинні обмеження, визнала провал у боротьбі з коронавірусом. Цей приклад повчальний для влади України, яка затягує з введенням локдауну.

Як пише BBC, під час піку захворювань у Швеції продовжували працювати громадські заклади, а маски не носили поза медичними установами.

У жовтні в країні фіксували близько 4,5 тисяч випадків коронавірусу на добу, а до середини грудня цей показник виріс до 20 тисяч. Різкий стрибок захворюваності викликав кризу всієї системи охорони здоров'я – серед тих, хто заразився, виявилося багато медпрацівників.

Унаслідок влада була змушена ввести низку суворих заходів. Громадянам рекомендовано уникати громадських місць – торгових центрів, музеїв, бібліотек, басейнів, концертних і тренажерних залів.

Також шведів попросили не користуватися громадським транспортом, не відвідувати літніх людей і тих, хто входить до групи ризику. Крім того, жителям країни порадили не збиратися в групи більш ніж вісім осіб.

До того ж правила пропонуються не як вимоги – штрафи порушникам не загрожують.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Лофвен розкритикував експертів Агентства громадської охорони здоров'я, які повинні були оцінити ймовірність другої хвилі COVID-19.

"Боюся, що буде ще гірше. Ми всі боїмося найближчих тижнів. У нас не вистачає персоналу, щоб впоратися. Близько 3000 медсестер звільнилися з роботи протягом перших 10 місяців року", – заявив президент Шведської асоціації професіоналів охорони здоров'я Синьова Рібейро.

Глава департаменту охорони здоров'я Стокгольма Бйорн Еріксон попросив допомоги в інших країн Європи. На його заклик відгукнулися Норвегія і Фінляндія, які готові надіслати до Швеції медиків і гуманітарну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у країнах Європи почали масово вводити локдаун напередодні новорічних і різдвяних свят. За кордоном розуміють, що це необхідні заходи щодо стримування пандемії COVID-19, а влада України не усвідомлює цього.