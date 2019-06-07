ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Швеції прогримів потужний вибух: перші подробиці

2.5тЧитати матеріал російською

У Швеції в місті Лінчепінг 7 червня прогримів вибух,у результаті якого було пошкоджено декілька будівель. Відомо про декілька постраждалих з легкими травмами, але їхній стан з'ясовується.

За попередінми даними, вибух був у двох суміжних будівлях на 6 і 4 поверхи, пише Reuters. В домах вилетіли вікна та були пошкоджені балкони.

"Поліція займається розслідуванням події. Інформація про жертви встановлюється", – повідомили місцеві правоохоронці.

У будинках вилетіли вікна

У будинках вилетіли вікна

aftonbladet.se

Поліція оточила місце НП

Поліція оточила місце НП

aftonbladet.se

Відзначається, що НП відбулася у центральній частині міста. Сам Лінчепінг знаходиться у 175 км від шведської столиці Стокгольма, передає Fox News.

Вибух пошкодив два будинки

Вибух пошкодив два будинки

aftonbladet.se

За словами очевидців, під час вибуху будинку сильно захиталися, пише Aftonbladet.

"Я був в душі, коли помітив, що будинок затремтів. Стояв гуркіт як під час грози", – розповів свідок.

У Швеції прогримів потужний вибух: перші подробиці

Новина оновлюється

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Швеція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
1
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel