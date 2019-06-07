У Швеції прогримів потужний вибух: перші подробиці

У Швеції в місті Лінчепінг 7 червня прогримів вибух,у результаті якого було пошкоджено декілька будівель. Відомо про декілька постраждалих з легкими травмами, але їхній стан з'ясовується.

За попередінми даними, вибух був у двох суміжних будівлях на 6 і 4 поверхи, пише Reuters. В домах вилетіли вікна та були пошкоджені балкони.

"Поліція займається розслідуванням події. Інформація про жертви встановлюється", – повідомили місцеві правоохоронці.

У будинках вилетіли вікна aftonbladet.se

Поліція оточила місце НП aftonbladet.se

Відзначається, що НП відбулася у центральній частині міста. Сам Лінчепінг знаходиться у 175 км від шведської столиці Стокгольма, передає Fox News.

Вибух пошкодив два будинки aftonbladet.se

За словами очевидців, під час вибуху будинку сильно захиталися, пише Aftonbladet.

"Я був в душі, коли помітив, що будинок затремтів. Стояв гуркіт як під час грози", – розповів свідок.

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