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10 жовтня • оновлено в 21:33
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Одразу за два роки: названі лауреати Нобелівської премії з літератури

11.6т Читати матеріал російською

У Швеції 10 жовтня назвали двох лауреатів Нобелівської премії з літератури – за 2018 і 2019 роки. Ними стали польська письменниця Ольга Токарчук і Пітер Гандке (з Австрії) відповідно.

Імена переможців оголосили у Шведській академії, а пряма трансляція велася на офіційній сторінці премії у Twitter.

Ольга Токарчук була нагороджена за "оповідну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя".

Пітер Гандке став лауреатом за "впливову роботу, яка з мовною винахідливістю досліджувала периферію і специфіку людського досвіду".

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Одразу двох лауреатів оголосили у зв'язку з тим, що рік тому премія з літератури нікому не дісталася. У 2018-му нобелівський комітет відмовився від нагородження через гучний скандал, який призвів до декількох відставок співробітників Шведської академії, що відповідає за відбір кандидатів на премію. Причиною їхніх добровільних звільнень стали звинувачення у сексуальних домаганнях чоловіка однієї із членкинь цієї академії.

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Ольга Токарчук народилася у 1962 році в Польщі, нині живе у місті Вроцлав. Вона дебютувала у 1993 році з фантастичним твором "Мандрівка людей-книг".

На думку Шведської академії, magnum opus Токарчук – історичний роман "Книги Якова".

"У цій роботі вона показала найвищу здатність роману представляти випадок, який майже виходить за межі людського розуміння", – зауважили на сторінці Нобелівської премії у Twitter.

Зазначається також, що у творах Токарчук завжди є протистояння: природа проти культури, розум проти божевілля, чоловіки проти жінок.

Як пише "BBC Україна", кілька років тому Токарчук розповідала про своє українське коріння: її бабуся була українкою, а дід – поляком.

"У Львові у мене є сім'я, недалеко зі Збаража. А взагалі Токарчуки беруть початок із Токів біля Тернополя", – розповідала письменниця.

Ольга Токарчук

Ольга Токарчук

The Nobel Prize

Пітер Гандке народився у 1942 році на півдні Австрії. Він дебютував у 1969-му з новелою "Шершні". Того ж року за його твором поставили спектакль "Образа аудиторії", після чого він і став відомим.

"Своєрідне мистецтво Пітера Гандке полягає у винятковій увазі до пейзажів і матеріальної присутності світу, що зробило кіно і живопис двома його найбільшими джерелами натхнення", – підкреслили члени конкурсної комісії.

Пітер Ганке

Пітер Ганке

The Nobel Prize

Як писав OBOZREVATEL, Нобелівський тиждень почався 7 жовтня. Першими оголосили переможців у галузі медицини та фізіології. Ними стали одразу троє вчених, робота яких допоможе у боротьбі з раком і анемією.

8 жовтня назвали трьох лауреатів із фізики. Їхні дослідження стосувалися відкриття екзопланет поза Сонячною системою.

9 жовтня у Швеції оголосили нобелівських лауреатів у галузі хімії. Ними стали Джон Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем і Акіра Йошино – за розвиток літій-іонних батарей.

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Тема
Нобелівська премія
Місце
Швеція
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Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
Родилась бы не в польше, а на украине и зараз бы имела щастя пахать на польского пана на его хфазенде. Не сбылось такэ украинське счастье, не каждому улыбается такое счастье с украинскими корнями.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Насколько ущербной недонацией надо быть, чтобы по всему миру выискивать 100 лет назад сбежавшие корни непонятно чего!?))))))
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Ильте Евгения
Ильте Евгения
Великий Кормчий, Зато велика нація краде чужі досягнення і видає їх як свої.. Кулемет калашникова, автівки, космічні кораблі..Список можна продовжувати до безкінечності..Заводи з донбасу, чужі землі - то дрібниці..
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Все люди в мире так или иначе с украинскими корнями, даже Будда)))))
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