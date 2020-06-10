У Швеції через 34 роки назвали вбивцю прем'єра Улофа Пальме

У Швеції офіційно закінчили розслідування вбивства прем'єр-міністра Улофа Пальме, якого застрелили 28 лютого 1986 року.

Прокурор Крістер Петерссон заявив, що вбивцею виявився Стіг Енгстрьом, передає видання Expressen.

Слідство встановило всі деталі та відновило події дня вбивства чиновника. Так, 34 роки тому Улоф Пальме разом із дружиною Лісбет виходили з кінотеатру у Стокгольмі. На виході з будівлі стрілець вистрілив у прем'єра та його дружину. Однак жінка вижила і пізніше впізнала стрільця. Ним виявився дрібний злочинець і наркоман Крістер Петтерссон.

Улоф Пальме з дружиною Лісбет Expressen

У 1989 році прокуратура висунула йому звинувачення, але через кілька місяців апеляційний суд звільнив підозрюваного. Петтерссон помер у 2004 році. При цьому місцеві ЗМІ писали, що перед смертю він зізнався у вбивстві прем'єра.

Однак прокурор Петерсон повідомив, що справжнім вбивцею виявився Стіг Енгстрьом. Чоловік працював у страховій компанії Skandia біля місця вбивства. Також він проходив свідком у перші дні слідства у справі про вбивства Пальме. Однак лише кілька років тому його почали розглядати як основного підозрюваного у вбивстві.

Стіг Енгстрьом Expressen

Але Енгстрьом наклав на себе руки у 2000 році, тому вже неможливо встановити істину. За версією слідства, Енгстрьом застрелив Пальме через ліві погляди прем'єр-міністра.

Прокурор Крістер Петерссон Expressen

"Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу висувати звинувачення і не проводити допитів. Тому я вирішу закрити попереднє розслідування", – підсумував прокурор.

Місце вбивство прем'єра Expressen

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