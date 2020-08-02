У Швейцарії вказали на головні осередки коронавірусу

Мирослав Семенюк Світ 12:03, 2.08.2020

У Швейцарії основними джерелами поширення коронавірусу (COVID-19) є нічні клуби і ресторани.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише The Local, швейцарське Федеральне управління охорони здоров'я провело нове дослідження про те, як коронавірус поширюється в суспільстві.

Вчені встановили, що 42% нових випадків зараження в Швейцарії за останні два тижні сталося в нічних клубах. Ще 27% надійшли з барів і ресторанів.

Це означає, що дві третини інфікованих за цей період відвідували або місця нічного життя, або гастрономічні заклади.

При цьому не більше ніж 12% людей заразилися від члена сім'ї, а 8% – від медичного персоналу.

Швейцарські чиновники вже визнали, що нічні клуби в країні були відкриті занадто рано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на дотримання карантинних обмежень перевірятимуть розважальні заклади, зокрема, нічні клуби і дискотеки, яким не дозволяли працювати після 22:00.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Провідники взяли "зайця": з'явилися деталі побиття жінки в потязі Маріуполь-Київ

На Донбасі терористи порушили перемир'я: двоє воїнів ЗСУ травмовані, – штаб ООС

У поїзді Маріуполь-Київ побили й намагалися зґвалтувати жінку: підозрюваного заарештовано. Відео 18+

Перемир'я на Донбасі порушили вже понад 200 разів, – ОБСЄ

Партія "Пропозиція" розширюється по регіонах: Філатов заявив про відкритий діалог для всіх бажаючих