У Швейцарії посилили карантин: що заборонено

Мирослав Семенюк Світ 10:54, 29.10.2020 Оновлено: 11:46, 29.10.2020

Із четверга, 29 жовтня, влада Швейцарії посилила карантинні заходи, спрямовані на стримування другої хвилі коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє DW, у країні будуть закриті нічні клуби, а бари й ресторани зможуть працювати до 23 години.

Також заборонено проведення заходів із чисельністю учасників понад 50. Кількість учасників сімейних торжеств буде обмежено десятьма.

Крім того, розширено перелік місць із обов'язковим носінням захисних масок.

Тривалість вжитих заходів не називається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дедалі більше країн Європи продовжують вводити жорсткі карантинні обмеження через поширення коронавірусу: від комендантської години до повної "ізоляції" деяких регіонів своїх країн.

Напередодні у Франції й Німеччині ввели карантин через зростання захворюваності на коронавірус.

Рішучі заходи через COVID-19 ввели також Іспанія, Італія, Великобританія, Ірландія, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Польща та Греція.

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