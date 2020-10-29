У Швейцарії посилили карантин: що заборонено

З четверга, 29 жовтня, влада Швейцарії посилили карантинні заходи, спрямовані на стримування другої хвилі коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє DW, в країні будуть закриті нічні клуби, а бари і ресторани зможуть працювати до 23 години.

Також заборонено проведення заходів з чисельністю учасників понад 50. Кількість учасників сімейних торжеств буде обмежено десятьма.

Крім того, розширено перелік місць з обов'язковим носінням захисних масок.

Тривалість вжитих заходів не називається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, все більше країн Європи продовжують вводити жорсткі карантинні обмеження в зв'язку з поширенням коронавірусу: від комендантської години до повної "ізоляції" деяких регіонів своїх країн.

Напередодні у Франції і Німеччині ввели карантин через зростання захворюваності на коронавірус.

Рішучі заходи через COVID-19 ввели також Іспанія, Італія, Великобританія, Ірландія, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Польща та Греція.