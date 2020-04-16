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16 квітня • оновлено в 21:02
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У Швейцарії назвали дату ослаблення карантину

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У Швейцарії з 27 квітня почнуть поетапно знімати обмеження, які були введені через спалах коронавірусу COVID-19.

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Перш за все роботу відновлять лікарі, перукарі, косметичні та масажні салони. Відповідне рішення було ухвалене Федеральною радою з урахуванням епідеміологічної обстановки і рекомендацій вчених, передає "Інтерфакс-Україна".

Відкриють перукарні: Швейцарія вирішила послабити карантин

Вже з 11 травня планують відкривати загальноосвітні школи, магазини і ринки.

З 8 червня відкриють середні школи, професійно-технічні училища та університети.

Також розглядається можливість зняття обмежень на збори більше п'яти осіб, але детальніше про це оголосять наприкінці травня.

Між кожним етапом повинно пройти достатньо часу, щоб побачити, наскільки ефективно проходить зняття обмежень, додали в уряді.

Швейцарія закрилася на карантин з 17 березня: було зупинено авіасполучення, закриті школи, магазини (за винятком продуктових) і безліч підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже ухвалили рішення продовжити карантин щонайменше до травня. Швидше за все, дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня, а левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія
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