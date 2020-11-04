У штабі Байдена заявили про його неминучу перемогу на виборах

Борис Бондар Світ 17:48, 4.11.2020 Оновлено: 18:15, 4.11.2020

У штабі кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена заявили, що він здобув перемогу в одному з ключових штатів країни Вісконсині.

Про це йшла мова в трансляції штабу в Twitter. Там підкреслили, що Байден переміг в штатах, які вагаються – Вісконсін, Мічиган, Невада і Пенсільванія.

"Найважливіше, що я хочу поділитися з вами, це те, що Джо Байден рухається вперед до перемоги на цих виборах, і він буде наступним президентом Сполучених Штатів", – заявила менеджер його штабу Джейн Діллон.

Після перемоги в Вісконсині Байдену, щоб стати президентом, залишається виграти хоча б два спірних штату – Невада і Мічиган, де він поки лідирує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 листопада, в США пройшли вибори президента. За цей пост у виборчих перегонах вступили в битву діючий глава держави, представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

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