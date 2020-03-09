У штаб-квартирі НАТО знайшли зараженого коронавірусом

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) виявили першого зараженого смертельним коронавірусом COVID-19.

Пресслужба Альянсу повідомляє, що хворого і ще деяких осіб перевели на віддалену роботу.

Відомо, що співробітник раніше побував в Італії, і після повернення у нього погіршилося самопочуття. У чоловіка проявилися симптоми коронавырусу і після обстеження у нього діагностували хворобу.

Штаб-квартира НАТО

У штаб-квартирі ввели превентивні заходи для запобігання поширенню хвороби. Так, тимчасово було припинено поїздки деяких співробітників, яких перевели на дистанційну роботу.

Також на час припинили групові поїздки в штаб-квартиру НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в світі коронавірусів заразилися вже 110 041 чоловік. Італія стала лідером за смертністю через COVID-19: інфіковані 7 375 осіб, з них 366 загинули.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!