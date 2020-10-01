У Шотландії знайшли величезний український тризуб минулого століття. Фото

У Шотландії виявили двометровий пам'ятний знак з національним гербом України, датований 1949-м роком.

Виявило його і відновили в 2019 році подружжя Богдан і Наталя Настюк, повідомляється 30 вересня на сторінці консульства України в Единбурзі в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Герб України очистили в 2019 році. Facebook консульства України в Единбурзі

Розташований тризуб на високогір'ї недалеко від міста Дінгуолл.

Герб виявлений недалеко від міста Дінгуолл. Google Maps

"Історія українців в Шотландії знайшла своє відображення в неймовірну знахідку в Шотландському високогір'ї. Двометровий тризуб, створений колишніми військовополоненими українцями в 1949 році, був знайдений в 2019 році поблизу міста Дінгуолл і відновлений Богданом і Наталією Настюк", – йдеться в повідомленні.

Богдан і Наталя Настюк відновили пам'ятник. Facebook консульства України в Единбурзі

Пам'ятник датований 1949 роком. Facebook консульства України в Единбурзі

Facebook консульства України в Единбурзі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що герб України у Великій Британії потрапив в розділ знаків і символів праворадикальних груп в поліцейському керівництві з протидії екстремізму. Це викликало міжнародний скандал, після чого з'явилося пояснення від британської влади.