У Шотландії потяг зійшов із рейок і загорівся: є загиблі. Фото і відео
На північному сході Шотландії поблизу міста Стонхейвен в окрузі Абердіншир пасажирський поїзд зійшов із рейок.
Як повідомляє місцевий телеканал STV News, причиною аварії могли стати сильні зливи, що пройшли вночі в цьому регіоні й затопили низини. За попередніми даними, пасажирський поїзд загорівся, є загиблі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
На відеозаписі показано велику кількість автомобілів екстрених служб, які організували польовий табір для постраждалих. Крім цього, на місце прилетів вертоліт рятувальників.
"Нас викликали о 9:43 ранку. Ми працюємо разом із медиками та пожежною командою", – розповіло джерело з місцевої транспортної поліції.
Депутат Ендрю Боуї заявив, що місцева річка Каррон вийшла з берегів. "Ніхто з нас не чекав, що трапиться така серйозна подія, як аварія потягу. Але це показує, наскільки руйнівною може бути погодна стихія", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в столиці Японії Токіо зійшов з рейок пасажирський потяг. Тоді обійшлося без постраждалих.