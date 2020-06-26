У Шотландії чоловік влаштував різанину в готелі: багато загиблих

У шотландському місті Глазго чоловік зарізав трьох осіб і поранив поліцейського.

Як повідомляє ВВС, напад стався в готелі Park Inn на Вест-Джордж-стріт – всередині він завдав смертельні поранення як мінімум трьом людям. Крім цього, згідно із заявою місцевої поліції, злочинець поранив поліцейського.

Після чоловіка застрелили під час затримання. Вулицю перекрили, а на місці працюють слідчі. У той же час, поліція Шотландії повідомила, що ситуація була швидко взята під контроль і не становила небезпеки для широкого загалу, а їх поранений співробітник зараз знаходиться в лікарні.

Свідок Крейг Мілрой, який побачив напад з вікна свого офісу, розповів, що помітив чотирьох осіб, яких відвезли на машинах швидкої допомоги.

"Я бачив чоловіка африканського походження, який лежав на землі без взуття", – заявив він.

Інший свідок повідомив, що йому вдалося побачити момент спроби затримання злочинця.

"Ми побачили метушню, далеко стояли машини швидкої допомоги, а в готель увірвалися озброєні поліцейські. Ми все ще стояли на вулиці, коли правоохоронці сказали нам зайти всередину і закрити двері", – поділився він.

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