У Сербії урядовець помер від коронавірусу

У Сербії від коронавірусу COVID-19 помер державний секретар міністерства захисту довкілля Браніслав Блажіч.

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Про це в середу, 1 квітня, повідомила пресслужба міністерства. Зазначимо, держсекретар у Сербії є посадою за рангом нижчою замміністра.

"Із великим сумом сповіщаємо громадськість, що наш шановний і дорогий колега, державний секретар доктор Браніслав Блажіч, помер після нетривалої хвороби", – сказано в повідомленні.

Браніслав Блажіч помер від COVID-19 Колаж

Блажічу було 63 роки. Його з підтвердженим коронавірусом госпіталізували в Белграді 24 березня. Минулої суботи стан пацієнта описували як "серйозний, але стабільний".

У 1998-2000 роках Блажіч був міністром охорони навколишнього середовища Сербії, був членом Радикальної партії і співзасновником правлячої Прогресивної партії.

Це перший випадок смерті від COVID-19 серед чиновників країни. За даними на 1 квітня, кількість жертв хвороби в Сербії досягла 28 осіб, всього в країні 1 060 підтверджених хворих на коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін у середу, 1 квітня, в зв'язку з пандемією підписав закон, що дозволяє уряду вводити режим НС та підвищеної готовності.

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