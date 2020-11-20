У Сербії від COVID-19 помер патріарх: лікували медики з Росії
У Сербії у віці 90 років від наслідків коронавірусу помер патріарх Сербський, настоятель православної церкви Іриней (Мирослав Гаврилович).
Серце священнослужителя зупинилося 20 листопада в лікарні, де медичну допомогу йому надавали російські лікарі. Про трагічну звістку повідомила в офіційному релізі Сербська православна церква.
Зазначається, що Іринея було госпіталізовано у військовий шпиталь ще 4 листопада, після виявлення у нього COVID-19.
Напередодні в православній церкві Сербії уточнили, що стан здоров'я патріарха погіршився, лікарям довелося зробити йому інтубацію. Загалом же участь у лікуванні патріарха брали медики з РФ.
"Постійна рада лікарів за участю медиків із Російської Федерації здійснює моніторинг загального і клінічного стану Святійшого патріарха", – йшлося в заяві.
На повідомлення про смерть священнослужителя відреагував президент країни Олександр Вучич у Instagram.
"Для мене було честю бути знайомим з Вами. Такі люди, як Ви, ніколи не йдуть", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що з коронавірусом було госпіталізовано предстоятелів православних церков Сербії, Греції та Албанії.
Надсилайте свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото і відео на info@obozrevatel.com