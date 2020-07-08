У Сербії спалахнули протести через карантин: люди вимагали відставки президента і штурмували парламент. Фото

Карина Бондаренко Світ 08:28, 8.07.2020 Оновлено: 08:31, 8.07.2020

У столиці Сербії спалахнули протести після введення в місті комендантської години у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

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Місцеві жителі вважають, що негативна динаміка пов'язана з раннім скасуванням обмежень через бажання президента Олександра Вучича провести парламентські вибори, які завершилися його перемогою, пише DW (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У вівторок, 7 липня, на вулиці Белграда вийшли кілька тисяч людей. Люди кидали в відділення поліції каміння, фаєри, а одна з груп радикалів намагалася штурмувати будівлю парламенту.

Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії

В результаті поліція застосувала сльозогінний газ і інші спеціальні засоби. РИА Новости повідомляють, що під час інциденту постраждали кілька людей, деяких активістів затримали.

Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії
Протести в Сербії

Як писав OBOZREVATEL раніше, Конституційний суд України 8 липня продовжить розгляд справи про відповідність Основному закону положень постанови Кабінету міністрів про введення карантину. Його можуть визнати незаконним.

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