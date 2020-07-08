У Сербії поліція бронетехнікою розганяла протестувальників проти комендантської години. Фото і відео сутичок

У столиці Сербії, Белграді, поліція використала сльозогінний газ і бронетехніку, щоб розігнати протестуючих, які виступали проти введення комендантської години через погіршення ситуації з COVID-19.

Як повідомляє "Радіо Свобода. Європа", 8 липня протести під парламентом, які почалися днем раніше, продовжилися з новою силою.

"Протестувальники зібралися під сербським парламентом і знову атакували численні поліцейські сили, які його охороняють. Вони кидали в правоохоронців каміння та смолоскипи, а ті відповіли сльозогінним газом", – повідомили у виданні.

Близько 20:30 за місцевим часом протестувальники зірвали паркан перед будівлею парламенту і спробували увірватися всередину, проте були зупинені поліцією. Після цього правоохоронці використовували газ, собак і бронетехніку, щоб відігнати мітингувальників з площі. Ті відступили в найближчий парк, проте деякі все ж повернулися і продовжили сутички з поліцією.

Як повідомляє Euronews, після протестів президент Сербії Олександр Вучич заявив, що відмовляється від ідеї комендантської години з п'ятниці по понеділок.

"Кризова команда країни, прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я "ймовірно, вирішать завтра ввести більш жорсткі заходи, але без введення комендантської години", – передає його слова видання.

Протести в Сербії

Протести в Сербії

Протести в Сербії

Протести в Сербії

Протести в Сербії

Протести в Сербії

Протести в Сербії

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести через введення комендантської години почалися ще 7 липня. В той день були поранені 43 поліцейських і 17 мітингувальників, а 23 людини – затримані.