У Сенегалі понад сто людей заразилися невідомою хворобою: які симптоми

У Сенегалі (Африка) понад 100 людей заразилися невідомою хворобою.

Як повідомляє Dacar Actu, джерело хвороби може перебувати у відкритому морі, оскільки заразилися тільки рибалки, що виходили на промисел між містами Рюфіск і Мбур, недалеко від столиці країни Дакара.

У хворих спостерігаються висипання на шкірі по всьому тілу у вигляді струпів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми попередили, але реакції влади не було. Ситуація дуже серйозна. За нашими даними, саме вода у відкритому морі є джерелом цієї загадкової хвороби", – заявив один з рибалок.

Усіх заражених наразі розміщують на території стадіону в Рюфіску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Перу в індіанському поселенні з'явилася невідома хвороба.