У Сенаті США заговорили про санкції проти Росії через Навального

Члени Сенату США запропонували ввести санкції проти чиновників РФ через справу російського опозиціонера Олексія Навального.

Як говориться в заяві на офіційному сайті сенатора-республіканця Марко Рубіо, санкції пропонується ввести проти російських офіційних осіб, які "замішані у відкритому порушенні міжнародного права", зокрема й в отруєнні Навального.

Також законопроєкт вимагає від влади США відзвітувати перед Конгресом про "особистий добробут Володимира Путіна і його наближених, накопичений за допомогою корупційних практик".

Крім того, документ зобов'язує Білий дім з'ясувати, чи порушувала Росія американські закони, що забороняють використання хімічної та біологічної зброї.

Щоб законопроєкт був прийнятий, його мають підтримати Сенат та Палата представників, після чого підписати президент США.

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