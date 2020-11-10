У Сенаті США не визнали перемогу Байдена і висловили підтримку Трампу. Відео

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконелл вважає, що Дональд Трамп має право вимагати розслідувати "порушення", які могли бути допущені під час президентських виборів.

Він також не визнав попередні результати, за якими Джо Байден став главою держави, передає "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Президент Трамп має 100-відсоткове право перевірити повідомлення про порушення і розглянути наявні варіанти правових дій", – сказав Макконнелл.

Тим часом, раніше два інших сенатора-республіканця, Сьюзан Коллінз і Бен Сасс, привітали Байдена з перемогою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що за результатами виборів в США кандидат від демократів Джо Байден попередньо переміг в Пенсільванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Байден тепер має в цілому 290 голосів при необхідних 270.