У Саудівській Аравії винесли 8 вироків у справі про вбивство Хашоггі
Кримінальний суд Ер-Ріяда виніс остаточні вироки щодо восьми обвинувачених у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
Про це повідомив телеканал Al Arabiya з посиланням на офіційного представника Генеральної прокуратури Саудівської Аравії Шальана аш-Шальан. П'ять осіб засуджено до 20 років в'язниці кожен.
Ще один обвинувачений отримав 10 років тюремного ув'язнення, двоє – по сім років позбавлення волі.
Вирок остаточний і повинен бути приведений до виконання.
Джамаль Хашоггі був убитий 2 жовтня 2018 року на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Його тіло було розчленоване і знищено.
Вбивство викликало зростання напруженості у відносинах Саудівської Аравії з Туреччиною, США та іншими країнами.
23 грудня 2019 року суд Саудівської Аравії засудив п'ятьох обвинувачених у справі про вбивство журналіста до смертної кари. Ще троє засуджені в цілому на 24 роки позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як зайшов в будівлю консульства у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Пізніше стало відомо, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва. Є версія, що його розчинили в кислоті.
Розчленоване тіло Хашоггі могло бути вивезено з Туреччини в валізах.
Правоохоронці знайшли фрагменти тіла журналіста в колодязі на території консульства.
У ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію опозиціонера.