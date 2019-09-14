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14 вересня • оновлено в 09:59
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У Саудівській Аравії спалахнув найбільший в світі нафтозавод: відео НП

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У Саудівській Аравії загорівся найбільший в світі нафтопереробний завод. Це сталося через атаку безпілотників.

Таку версію озвучила влада країни, повідомляється на Telegram-каналі "360tv.ru" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Офіційний представник МВС Саудівської Аравії повідомив, що пожежі локалізовані, розпочато розслідування. Хто саме стоїть за атакою, не повідомляється.

Пожежа на НПЗ в Саудівській Аравії

Пожежа на НПЗ в Саудівській Аравії

Скріншот відео

Новини
У Москві спалахнув НПЗ: з'явилися перші кадри пожежі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2018 року НПЗ загорівся під Москвою в Капотні. Загорілася установка крекінгу. Пожежникам вдалося впоратися з вогнем лише через кілька годин.

А 13 січня пожежа на нафтопереробному заводі стався в Уфі (Росія). Вогонь згодом перекинувся на силові кабелі і технологічне обладнання.

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Саудівська Аравія
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