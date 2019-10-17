У Саудівській Аравії розбився автобус із паломниками: загинули 35 осіб

У Саудівській Аравії у населеному пункті аль-Акхаль у ДТП розбився автобус з паломниками. В аварії загинули 35 осіб, ще четверо постраждали.

Автобус зіткнувся з вантажівкою в окрузі Медіна, пише Saudi press Agency.

Відомо, що пасажирами-паломниками були громадяни азіатських і арабських країн.

В аварії загинули 35 осіб anbaanews.com

"ДТП трапилася через несправність автобуса, він у результаті загорівся після зіткнення. Поранені були терміново госпіталізовані", – уточнили в агентстві.

Як писав OBOZREVATEL, на трасі Київ – Чоп біля села Дідилів Кам'янка-Бузького району Львівської області ввечері 4 вересня в ДТП потрапив пасажирський автобус з дітьми. В результаті аварії постраждали 14 осіб. Водій мікроавтобуса загинув на місці ДТП.

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