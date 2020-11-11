У Саудівській Аравії пролунав вибух під час церемонії на кладовищі, кілька поранених
Вибуховий пристрій здетонував на міжнародній церемонії, присвяченій закінченню Першої світової війни на кладовищі в саудівському місті Джидда.
Про це повідомило Washingtonpost. Поранення отримали двоє людей, в тому числі співробітник консульства в Греції.
За інформацією французького МЗС, представники кількох країн були присутні на церемонії, яку провели на кладовищі для померлих немусульман.
Відповідальність за теракт ніхто на себе не взяв, а саудівські офіційні особи не прокоментували подію.
Інцидент трапився слідом за нападом 29 жовтня, внаслідок якого був поранений охоронець французького консульства в Джидді. Нападником виявився саудівець. Його мотиви залишаються незрозумілими.
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