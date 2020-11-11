У Саудівській Аравії пролунав вибух під час церемонії на кладовищі, кілька поранених

Вибуховий пристрій здетонував на міжнародній церемонії, присвяченій закінченню Першої світової війни на кладовищі в саудівському місті Джидда.

Про це повідомило Washingtonpost. Поранення отримали двоє людей, в тому числі співробітник консульства в Греції.

За інформацією французького МЗС, представники кількох країн були присутні на церемонії, яку провели на кладовищі для померлих немусульман.

Відповідальність за теракт ніхто на себе не взяв, а саудівські офіційні особи не прокоментували подію.

Інцидент трапився слідом за нападом 29 жовтня, внаслідок якого був поранений охоронець французького консульства в Джидді. Нападником виявився саудівець. Його мотиви залишаються незрозумілими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Відня 2 листопада сталася серія атак зі стріляниною і вибухом, унаслідок якої загинули п'ятеро людей і 22 отримали поранення.

У французькому Ліоні біля грецької православної церкви відбулася стрілянина, унаслідок чого поранення отримав священник.

Декількома днями раніше в Ніцці чоловік із ножем убив трьох людей.