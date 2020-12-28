У Сан-Франциско з'явився дивний моноліт з імбирних пряників. Фото

У американському місті Сан-Франциско на Різдво з'явився моноліт з імбирних пряників.

Конструкція встановлена в парку Corona Heights, пише ВВС. Хто його автор, поки що невідомо.

Фото загадкового об'єкта оприлюднив місцевий житель Джош Аккерман в Twitter. Він виявив споруду, відправившись вранці на пробіжку.

"Пряничний моноліт справжній. Настільки реальний, що я навіть бачив, як хтось лиже його", – написав він у публікації.

У коментарі виданню чоловік сказав, що "в якомусь сенсі... моноліт з пряників повністю показує химерність" його рідного міста (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

"І я подумав, що він прекрасно демонструє причини, через які я люблю Сан-Франциско", – заявив Аккерман.

Багато жителів міста лишилися в захваті від нового об'єкта, а деякі назвали моноліт "досконалим актом непокори Сан-Франциско".

За повідомленням місцевої влади, він залишиться на своєму місці, поки "печиво не розсиплеться".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в пустелі штату Юта в США був знайдений металевий моноліт, схожий на реквізит фільму "2001 рік: Космічна одіссея" Стенлі Кубрика. Пізніше загадковий моноліт зник з Юти і був встановлений в Румунії на пагорбі Батче Доамней в місті Пятра Нямц.

Сріблясті моноліти, встановлені в різних місцях планети, виявилися роботою американської арт-групи The Most Famous Artist.